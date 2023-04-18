"Тайны кино": "Дама с собачкой", "Мой ласковый и нежный зверь"

С самого появления кинематографа Антон Павлович Чехов был одним из любимых авторов для постановки. Уже к середине шестидесятых годов XX века своего Чехова ставил каждый пятый режиссер в мире.

Что помогло Никите Михалкову заполучить собственную постановку по Чехову? Почему Иосиф Хейфиц сравнивал свою "Даму с собачкой" с "курицей второй категории"? И как совершенно разные экранизации произведений Чехова получили мировое признание? Об этом – в программе "Тайны кино".