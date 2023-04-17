"Тайны кино": "Долгая счастливая жизнь"

Картина "Долгая счастливая жизнь" – это самая большая загадка, которую Геннадий Шпаликов оставил не только своим современникам, но и всем последующим поколениям. И споры о единственной режиссерской работе сценариста не утихают до сих пор.

Причем мнения о фильме часто высказываются диаметрально противоположные. Кто-то считает картину шедевром, кто-то называет ее фильмом второго, а то и двадцатого просмотра.

Но чем эта кинолента была для самого Геннадия Шпаликова? Кто вдохновил его на ее создание? И что заставило талантливого сценариста попробовать себя в режиссуре? Какая сцена в картине вызвала больше всего дискуссий? И почему она была так важна для Шпаликова? Какую ключевую фразу из сценария зрители так и не услышали в фильме? И почему такому уникально талантливому человеку, каким являлся Геннадий Шпаликов, больше не позволили снимать кино?

Об этом − в программе "Тайны кино".