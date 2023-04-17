Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Культура

"Тайны кино": "Долгая счастливая жизнь"

"Тайны кино": "Долгая счастливая жизнь"

Фильм "Черный лотос" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Режиссера Гая Ричи обвинили в плагиате фильма "Джентльмены"

"Мой район. Навигатор": выставка "Кокошник. Традиции красоты" будет работать до 18 июля

"Раскрывая тайны звезд": День цирка

"The City": новинки на стриминговых сервисах

"Откройте, Давид": Людмила Поргина

"Тайны души": Ольга Тумайкина

"Ночью The City": нетипичные сериалы

"Золотая рыбка": Юрий Грымов

Картина "Долгая счастливая жизнь" – это самая большая загадка, которую Геннадий Шпаликов оставил не только своим современникам, но и всем последующим поколениям. И споры о единственной режиссерской работе сценариста не утихают до сих пор.

Причем мнения о фильме часто высказываются диаметрально противоположные. Кто-то считает картину шедевром, кто-то называет ее фильмом второго, а то и двадцатого просмотра.

Но чем эта кинолента была для самого Геннадия Шпаликова? Кто вдохновил его на ее создание? И что заставило талантливого сценариста попробовать себя в режиссуре? Какая сцена в картине вызвала больше всего дискуссий? И почему она была так важна для Шпаликова? Какую ключевую фразу из сценария зрители так и не услышали в фильме? И почему такому уникально талантливому человеку, каким являлся Геннадий Шпаликов, больше не позволили снимать кино?

Об этом − в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика