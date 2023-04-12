"Тайны кино": "Сорок первый"

15 октября 1956 года на киноэкраны СССР вышел дебютный фильм Григория Чухрая "Сорок первый". История любви белогвардейца и красноармейки во времена Гражданской войны тронула сердца всего мирового киносообщества и даже была отмечена специальным призом в Каннах.

Знали бы тогда восхищенные зрители, с каким трудом далась эта прорывная картина Григорию Чухраю. И сколько боев пришлось ему выстоять, чтобы лента увидела свет.

Кто из именитых режиссеров помог Чухраю утвердить постановку "Сорок первого"? Какие сложности возникли со сценаристом ленты? Из-за кого чуть не сорвались съемки? С чьей легкой руки картина попала на фестиваль в Канны? И как мелодрама о любви красноармейки и белогвардейца едва не погубила карьеру режиссера в самом ее начале?

Об этом – в программе "Тайны кино".