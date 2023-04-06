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Культура

"Тайны кино": "Золушка", "Укротительница тигров", "Старая, старая сказка"

"Тайны кино": "Золушка", "Укротительница тигров", "Старая, старая сказка"

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Москва, 1945 год. Режиссер Надежда Кошеверова приехала в столицу сдавать снятую в эвакуации совместно с Михаилом Шапиро фильм-оперу "Черевички". Неожиданно в коридоре кинокомитета она увидела свою давнюю знакомую – актрису Янину Жеймо. Эта встреча положила начало сказке, ставшей настоящим чудом для измученной войной страны. А заодно открыла советскому кино великую киносказочницу.

Как Надежде Кошеверовой удалось снять "Золушку" в послевоенном Ленинграде? Почему худсовет отказывался утверждать Марину Неелову на роль принцессы? Из-за чего режиссер перестала снимать комедии? И как творческие провалы помогли Надежде Николаевне стать легендарной киносказочницей?

Подробнее – в программе "Тайны кино".

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