"Тайны кино": Константин Воинов

В кинематографе есть понятие – актерский режиссер. Для него артисты – главные люди на площадке. Именно таким был Константин Воинов. Представители актерского цеха до сих пор вспоминают о нем с большой любовью.

У Константина Наумовича были разные картины – веселые и серьезные, широко обсуждаемые и не снискавшие большого успеха. Но неизменно фамилия Воинов была для многих знаком высокого качества.

Кто привел Константина Воинова в большой кинематограф? За что фильм "Женитьба Бальзаминова" называли шедевром? Какую формулу успеха вывел для себя этот режиссер? И почему артисты обожали работать с Константином Наумовичем, который был на съемочной площадке строгим и даже жестким?

Подробнее – в программе "Тайны кино".