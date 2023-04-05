Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:20

Культура

"Тайны кино": Константин Воинов

"Тайны кино": Константин Воинов

Участниками "Московской музейной недели" с начала года стали 250 тыс человек – Собянин

"Тайны нашей эстрады": Гурченко на эстраде. Сложный дебют

В Сети опубликовали тизер-трейлер к фильму "Барби"

В прокат РФ выйдет драма "Прямой эфир"

Warner Bros. Discovery планирует снять сериал по книгам о Гарри Поттере – СМИ

В США начали подготовку к работе над новым "Шреком"

"The City": актриса Лиза Шакира рассказала, чем можно заняться в районе Парка Культуры

"Звезды советского экрана": песня из фильма "Щит и меч"

"Тайны кино": Василий Шукшин, Валерий Усков и Владимир Краснопольский, Николай Губенко

В кинематографе есть понятие – актерский режиссер. Для него артисты – главные люди на площадке. Именно таким был Константин Воинов. Представители актерского цеха до сих пор вспоминают о нем с большой любовью.

У Константина Наумовича были разные картины – веселые и серьезные, широко обсуждаемые и не снискавшие большого успеха. Но неизменно фамилия Воинов была для многих знаком высокого качества.

Кто привел Константина Воинова в большой кинематограф? За что фильм "Женитьба Бальзаминова" называли шедевром? Какую формулу успеха вывел для себя этот режиссер? И почему артисты обожали работать с Константином Наумовичем, который был на съемочной площадке строгим и даже жестким?

Подробнее – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика