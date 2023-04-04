Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:40

Культура

"Тайны кино": Василий Шукшин, Валерий Усков и Владимир Краснопольский, Николай Губенко

"Тайны кино": Василий Шукшин, Валерий Усков и Владимир Краснопольский, Николай Губенко

"Тайны нашей эстрады": как старшина 1-й статьи Поженян стал поэтом

Фантастическая драма "Сансара" появилась в онлайн-кинотеатре OKKO

"The City": на этой неделе состоится премьера драмы "Сансара"

"Звезды советского экрана": наши в Каннах

"Тайны кино": как композитор Алексей Рыбников прошел путь от детского кино к рок-операм

"Тайны нашей эстрады": музыка любви в стихах Риммы Казаковой

Выставка современного искусства Art Russia открылась в Гостином дворе

Акция "Ночь театров" прошла в Театре Сатиры

Российский фильм "Айта" вышел в прокат

Николай Губенко, Валерий Усков и Владимир Краснопольский, Василий Шукшин – этих режиссеров сложно поставить в один ряд, ведь созданные ими фильмы такие разные. Но кое-что все же объединяет постановщиков: каждому из них пришлось пройти большой путь, прежде чем осуществить мечту – снимать кино. Возможно, поэтому даже самые первые картины этих мастеров получились такими самобытными.

Из-за чего Василий Шукшин расплакался в первый же день съемок картины "Из Лебяжьего сообщают"? Как студентам-документалистам Валерию Ускову и Владимиру Краснопольскому удалось в качестве диплома снять полнометражный художественный фильм? Чем всех шокировал актер, которого Николай Губенко утвердил на главную роль в короткометражку "Настасья и Фомка"? И как дипломные работы известных режиссеров повлияли на старт их карьер?

Подробнее – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика