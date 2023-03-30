"Тайны кино": "Иваново детство"

Первой полнометражной картиной, которой Андрей Тарковский громко заявил о себе, стала драма "Иваново детство". Фильм был снят в 1962 году по мотивам повести Владимира Богомолова "Иван". Картина перевернула представление зрителей о военном кино. На первый план режиссер вывел не сражения, а судьбы людей, прошедших через страшные испытания.

Почему первая попытка экранизировать повесть "Иван" еще до Андрея Тарковского потерпела неудачу? Зачем в сценарии фильма "Иваново детство" появились сны главного героя? Как режиссер нашел юного актера Николая Бурляева? И почему дебютный фильм Андрея Тарковского сразу покорил зрителей и удостоился главного приза на Венецианском кинофестивале? Подробнее – в программе "Тайны кино".