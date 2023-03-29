"Тайны кино": лучшие роли Веры Алентовой

В конце 1979 года в кинотеатре "Звездный" состоялась премьера фильма "Москва слезам не верит". В главной роли – Вера Алентова. Картина буквально перевернула жизнь актрисы, всего за несколько дней сделав ее кумиром советских зрителей.

После такого успеха Алентова могла бы сниматься и сниматься, а между тем, у нее не так уж много киноролей. Но даже они могли не состояться и не быть такими правдоподобными, если бы Алентова не получила сложный жизненный опыт и в определенные моменты не проявила свой уникальный характер.

Что едва не помешало Алентовой стать актрисой? Почему она отговаривала мужа снимать мелодраму "Москва слезам не верит"? Какому фильму предпочла роль в картине Владимира Меньшова "Любовь и голуби"? И как жизнь и характер Веры Алентовой отразились в ее киноработах?

Об этом − в программе "Тайны кино".