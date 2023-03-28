Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:25

Культура

"Тайны кино": Валерий Фрид и Юлий Дунский, Юрий Клепиков, Александр Бородянский

"Тайны кино": Валерий Фрид и Юлий Дунский, Юрий Клепиков, Александр Бородянский

"Тайны нашей эстрады": как советские артисты докатились до пения под фонограмму

В Театре Наций прошла встреча Евгения Миронова с пассажирами "Доброго автобуса"

Концерты Валерия Меладзе отменили в трех сибирских городах

Новости часа: ВСУ выпустили по ДНР свыше 100 тыс боеприпасов с начала СВО

Москвичам рассказали об открытии обновленного Дома-музея Чехова

"The City": новый сериал "Актрисы" выйдет на онлайн-платформах

Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Новости часа: Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

"Звезды советского экрана": "Александр Невский"

Александр Митта, Юлий Дунский и Валерий Фрид, Юрий Клепиков и Динара Асанова, Карен Шахназаров и Александр Бородянский – у каждого из этих творческих союзов была своя история, свои взлеты и падения и своя манера работать. Но главное всегда оставалось неизменным: именно вместе эти режиссеры и сценаристы смогли создать свои лучшие фильмы.

Почему Карен Шахназаров не смог поставить картину по первому сценарию, написанному в сотрудничестве с Александром Бородянским? Что вызвало недовольство Юрия Клепикова при работе с Динарой Асановой? Каким образом Александру Митте удалось уговорить уже отказавшихся Дунского и Фрида помочь ему с фильмом "Гори, гори, моя звезда"? И как лучшие советские кинодраматурги находили "свои" режиссеров?

Об этом − в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика