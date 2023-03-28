"Тайны кино": Валерий Фрид и Юлий Дунский, Юрий Клепиков, Александр Бородянский

Александр Митта, Юлий Дунский и Валерий Фрид, Юрий Клепиков и Динара Асанова, Карен Шахназаров и Александр Бородянский – у каждого из этих творческих союзов была своя история, свои взлеты и падения и своя манера работать. Но главное всегда оставалось неизменным: именно вместе эти режиссеры и сценаристы смогли создать свои лучшие фильмы.

Почему Карен Шахназаров не смог поставить картину по первому сценарию, написанному в сотрудничестве с Александром Бородянским? Что вызвало недовольство Юрия Клепикова при работе с Динарой Асановой? Каким образом Александру Митте удалось уговорить уже отказавшихся Дунского и Фрида помочь ему с фильмом "Гори, гори, моя звезда"? И как лучшие советские кинодраматурги находили "свои" режиссеров?

Об этом − в программе "Тайны кино".