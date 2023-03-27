Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:20

Культура

"Тайны кино": "Вам и не снилось", "Чудак из пятого "Б", "Личное дело судьи Ивановой"

"Тайны кино": "Вам и не снилось", "Чудак из пятого "Б", "Личное дело судьи Ивановой"

Киану Ривз заявил, что исполнил 90% трюков в фильме "Джон Уик 4" без дублеров

В российский прокат выйдет сериал "Актрисы"

"Раскрывая тайны звезд": к 75-летию Алексея Жаркова

Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии

Мэр поздравил работников культуры с профессиональным праздником

"Цыпкин, ты достал!": Семен Барков и Григорий Артамонов

"The City": главной кинопремьерой стал фильм "Джон Уик 4"

"Откройте, Давид": Лариса Рубальская

"Тайны души": Александр Коршунов

Илья Фрэз посвятил свою жизнь режиссуре, а ведь в юности он мечтал стать актером. Но в итоге осознал, что его место по другую сторону камеры. В фильмографии Ильи Абрамовича больше 20 картин, в основном рассчитанных на юных зрителей. Главные герои его кинолент – обычные ребята, такие же, как миллионы других советских детей.

За что критики ругали один из самых романтичных фильмов в истории советского кино "Вам и не снилось"? Зачем Илья Фрэз заставил пожилую актрису Татьяну Пельтцер танцевать на крыше и залезать на забор? Какой фильм Ильи Абрамовича сын режиссера считает лучшим? И почему Фрэз верил, что снимает свое кино вовсе не для детей?

Об этом − в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика