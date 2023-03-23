"Тайны кино": Никита Михалков, Александр Збруев, Олег Табаков

1960-е – время надежд, оптимизма, перемен. На смену войне и социалистическим стройкам пришли мирные годы "оттепели". Именно в это время в кино появилось новое поколение молодых и талантливых артистов: Никита Михалков, Олег Табаков, Александр Збруев. Полные оптимизма и надежд они и не думали, что когда-то станут народными артистами, а просто делали свои первые шаги в профессии.

Где же начинались карьеры будущих кумиров советского кино? Почему фильм "Шумный день" снимали два режиссера? Как арбатский хулиган Збруев стал дисциплинированным артистом? Из-за чего разразился скандал на съемках фильма "Я шагаю по Москве"? И какие роли принесли славу Никите Михалкову, Александру Збруеву и Олегу Табакову?

Об этом − в программе "Тайны кино".