Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:00

Культура

"Тайны кино": Наталья Гундарева, Люсьена Овчинникова, Нонна Мордюкова

"Тайны кино": Наталья Гундарева, Люсьена Овчинникова, Нонна Мордюкова

"Тайны нашей эстрады": опасные гастроли группы "Орэра"

В России вышел сериал "Экстраполяции"

Новости часа: столичный трафик в вечерний час пик может достичь 9 баллов 21 марта

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост

"Звезды советского экрана": Нина Дорошина

"Тайны кино": "Большая семья", "Мама вышла замуж", "Отцы и деды"

"Тайны нашей эстрады": как писатель Константин Симонов стал автором эстрадных шлягеров

Стихи современных лириков прозвучали в Российской государственной библиотеке

Выставка "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" открылась в Музее Москвы

Пожалуй, главное слово в жизни каждого человека – мама. Именно его произносят дети первым в жизни. С него начинается мир человека. Причем у всех начинается по-разному. Как говорится в известном стихотворении Сергей Михалкова: "Мамы разные нужны, мамы всякие важны".

В отечественном кино образы мам очень разнообразны. Мамы в исполнении Натальи Гундаревой, Люсьены Овчинниковой и Нонны Мордюковой друг на друга не похожи ничем, кроме одного – всех их помнят, и в чем-то даже стремятся быть похожими на них.

Чему же научила Надя Круглова из киноленты "Однажды двадцать лет спустя"? Что было общего у актрисы Люсьены Овчинниковой с героиней картины "Мама вышла замуж" Зиной Голубевой? Как Нонна Мордюкова боролась с Никитой Михалковым за свою Марию Коновалову из фильма "Родня"? И кто вышел в этой борьбе победителем?

Об этом − в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика