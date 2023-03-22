"Тайны кино": Наталья Гундарева, Люсьена Овчинникова, Нонна Мордюкова

Пожалуй, главное слово в жизни каждого человека – мама. Именно его произносят дети первым в жизни. С него начинается мир человека. Причем у всех начинается по-разному. Как говорится в известном стихотворении Сергей Михалкова: "Мамы разные нужны, мамы всякие важны".

В отечественном кино образы мам очень разнообразны. Мамы в исполнении Натальи Гундаревой, Люсьены Овчинниковой и Нонны Мордюковой друг на друга не похожи ничем, кроме одного – всех их помнят, и в чем-то даже стремятся быть похожими на них.

Чему же научила Надя Круглова из киноленты "Однажды двадцать лет спустя"? Что было общего у актрисы Люсьены Овчинниковой с героиней картины "Мама вышла замуж" Зиной Голубевой? Как Нонна Мордюкова боролась с Никитой Михалковым за свою Марию Коновалову из фильма "Родня"? И кто вышел в этой борьбе победителем?

Об этом − в программе "Тайны кино".