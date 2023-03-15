Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:55

Культура

"Тайны кино": "Сорок первый", "Летят журавли", "Неотправленное письмо"

"Тайны кино": "Сорок первый", "Летят журавли", "Неотправленное письмо"

"Актуальный репортаж": Михаил Боярский рассказал о желании завершить карьеру

Хоррор "Медея" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Квентин Тарантино начал работу над своим последним фильмом

The City: спектакль "Лебединое озеро" отреставрировали в HD-формате

"Звезды советского экрана": советские операторы Вадим Юсов, Георгий Рерберг, Юрий Векслер

"Тайны кино": Ольга Машная

"Тайны нашей эстрады": "Пропал навеки я...". Цена одной пластинки Валерия Ободзинского

В российский прокат выйдет фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Киностудия Disney выпустила трейлер ремейка "Русалочки"

1958 год. Ранним майским утром в Каннах Сергей Урусевский пришел к кинозалу, чтобы еще раз посмотреть снятый им фильм "Летят журавли". Необычный – утренний – показ был организован ради всего одного зрителя – Пабло Пикассо. Посмотрев картину, знаменитый художник был так поражен искусством советского оператора, что пригласил Урусевского домой и подарил несколько своих работ. Несмотря на огромное количество призов и грамот, именно эти картины Сергей Павлович называл главной наградой в жизни.

Во время съемок какой ленты Сергей Урусевский чуть не сгорел? Из-за чего оператор разругался с Григорием Чухраем при работе над картиной "Сорок первый"? Какие идеи Сергея Павловича сделали фильм "Летят журавли" лауреатом Каннского фестиваля? И почему гениальный оператор не смог стать знаменитым режиссером? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика