"Тайны кино": "Сорок первый", "Летят журавли", "Неотправленное письмо"

1958 год. Ранним майским утром в Каннах Сергей Урусевский пришел к кинозалу, чтобы еще раз посмотреть снятый им фильм "Летят журавли". Необычный – утренний – показ был организован ради всего одного зрителя – Пабло Пикассо. Посмотрев картину, знаменитый художник был так поражен искусством советского оператора, что пригласил Урусевского домой и подарил несколько своих работ. Несмотря на огромное количество призов и грамот, именно эти картины Сергей Павлович называл главной наградой в жизни.

Во время съемок какой ленты Сергей Урусевский чуть не сгорел? Из-за чего оператор разругался с Григорием Чухраем при работе над картиной "Сорок первый"? Какие идеи Сергея Павловича сделали фильм "Летят журавли" лауреатом Каннского фестиваля? И почему гениальный оператор не смог стать знаменитым режиссером? Об этом – в программе "Тайны кино".