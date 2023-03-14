"Тайны кино": Ольга Машная

Ольга Машная начала сниматься в кино еще в детстве. В ее фильмографии – десятки талантливых работ, но всенародную любовь и признание ей принесла роль Софьи в картине "Гардемарины, вперед!". Ее нежная, женственная, ангельски-красивая героиня покорила сердца телезрителей и влюбила в себя миллионы мужчин по всей стране.

Почему после громкого успеха фильма "Гардемарины, вперед!" в карьере Ольги Машной возникла пауза? Как актриса начинала свой путь в профессии? С каким режиссером ей было нелегко работать? И кто стал для Машной настоящим ангелом-хранителем в мире кино? Об этом − в программе "Тайны кино".