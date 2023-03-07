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Культура

"Тайны кино": "Укротительница тигров", "Укрощение строптивой", "Большая перемена"

"Тайны кино": "Укротительница тигров", "Укрощение строптивой", "Большая перемена"

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Людмила Касаткина была известной театральной и киноактрисой. При этом на сцене родного театра Советской, а затем Российской армии она сыграла более 40 ролей, а в кино – всего 27. Зато каждое появление этой удивительной артистки на киноэкране был гарантированным праздником для зрителей.

После выхода какого фильма Людмиле Касаткиной предложили сменить профессию? Чему пришлось научиться актрисе, чтобы сыграть роль Катарины не только в театре, но и в кино? Где она встретила главного режиссера своей жизни? И как ей удалось покорить тигров, режиссеров и зрителей?

Об этом − в программе "Тайны кино".

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