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Культура

"Тайны кино": Вячеслав Тихонов и Станислав Ростоцкий

"Тайны кино": Вячеслав Тихонов и Станислав Ростоцкий

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В одном из писем с фронта юный рядовой Станислав Ростоцкий писал: "Навряд ли есть что-нибудь лучшее в жизни, чем простая человеческая дружба". В то время он наверняка и не подозревал, что станет известным кинорежиссером и снимет выдающиеся фильмы. И что именно профессия режиссера подарит ему верного друга на всю жизнь – актера Вячеслава Тихонова.

Из-за чего Ростоцкий с трудом пробивал Тихонова на главную роль в "Дело было в Пенькове"? Почему артист не хотел сниматься в фильме "Доживем до понедельника"? Как любили проводить время актер и режиссер? И как сохранили дружбу на всю жизнь? Об этом – в программе "Тайны кино".

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