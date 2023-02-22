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Культура

"Тайны кино": "Доживем до понедельника", "Дневник директора школы"

"Тайны кино": "Доживем до понедельника", "Дневник директора школы"

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Фильм начинающего режиссера Бориса Фрумина "Дневник директора школы" вышел в 1975 году. На семь лет раньше, в 1968 году, появилась картина об учителях "Доживем до понедельника" режиссера Станислава Ростоцкого. В этих лентах много общего: место действия, характеры главных героев и ситуации, в которых они оказались: конфликты, сопровождавшие съемки обеих картин, угроза надолго "лечь на полку". Вот только один из фильмов не смог быстро снискать зрительской славы, а второй – в считанные дни превратился в кинолегенду.

Что спасло режиссера Станислава Ростоцкого от депрессии? Почему Светлана Светличная не получила роль в фильме "Доживем до понедельника"? Чего боялся постановщик картины "Дневник директора школы" Борис Фрумин? За что Олег Борисов выгнал со съемок именитого драматурга? И как снимали два похожих фильма с разными судьбами?

Об этом − в программе "Тайны кино".

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