"Тайны кино": Элем Климов

Любимая цитата Элема Климова: "К невозможному летят наши души… К невозможному!..." Каждый, кто попадал на съемочную площадку режиссера, делал невозможное. Творчество Климова никого не оставляло прежним. Он обладал удивительным даром менять людей, их взгляды и их судьбы, но и сам с каждой новой картиной становился другим.

Как же менялся Элем Германович? Что могло заставить Климова бить юного актера огурцом по голове? Из-за чего он едва не поссорился с Милошем Форманом и навсегда разругался с Александром Володиным? Какую картину подарило режиссеру его чувство юмора? Зачем Элем Климов встречался с Вольфом Мессингом? И почему отказался от экранизации "Мастера и Маргариты"?

Ответы на эти вопросы – в программе "Тайны кино".