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Культура

"Тайны кино": лучшие роли Елены Цыплаковой

"Тайны кино": лучшие роли Елены Цыплаковой

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Яркий взлет и последующий успех, востребованность у режиссеров и любовь зрителей – на первый взгляд жизнь Елены Цыплаковой была сплошным везением. Но за кажущейся легкостью и миловидной внешностью актрисы скрываются железная воля и стальной характер, закалить который помогли жесткие испытания судьбы. А на долю Цыплаковой их выпало немало.

Какую сцену в фильме "Мы из джаза" Цыплаковой пришлось репетировать дольше всего? Как съемки в фильме "Школьный вальс" помешали учебе молодой актрисы? Благодаря кому обычная ленинградская школьница попала в кино? И с чем пришлось столкнуться Елене Цыплаковой на пути к успеху?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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