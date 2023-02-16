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Культура

"Тайны кино": "Дом, в котором я живу", "Когда деревья были большими"

"Тайны кино": "Дом, в котором я живу", "Когда деревья были большими"

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"Звезды советского экрана": "Дом, в котором я живу"

Для Льва Кулиджанова фильм "Дом, в котором я живу" стал первым большим успехом и трамплином в мир советского кинематографа. Молодой режиссер был полон сил, работал не покладая рук. Он выпускал фильм за фильмом, и спустя четыре года после премьеры "Дома, в котором я живу" снова оказался на Олимпе с фильмом "Когда деревья стали большими". Однако путь к успеху был тернистым.

Почему уже готовый и смонтированный фильм "Когда деревья были большими" запретили к кинопоказу? Какую роль Сергей Герасимов сыграл в судьбе Льва Александровича? За что Кулиджанову благодарны многие режиссеры? И как Лев Кулиджанов снял три главных в своей карьере фильма?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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