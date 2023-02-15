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Культура

"Тайны кино": Михалков и Лебешев, Авербах и Долинин, Тарковский и Юсов

"Тайны кино": Михалков и Лебешев, Авербах и Долинин, Тарковский и Юсов

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О, если бы рядовой зритель мог хотя бы представить, как тяжело режиссеру найти своего оператора. Ведь оператор должен не просто понимать постановщика, он обязан буквально видеть его глазами.

Какие сцены и приемы в фильмах Никиты Михалкова придумал Павел Лебешев? На съемках какой картины Ильи Авербаха Дмитрий Долинин едва не получил травму? Что разрушило дуэт Андрея Тарковского и Вадима Юсова? И как работали лучшие тандемы режиссеров и операторов в отечественном кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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