11:00Культура
"Тайны кино": Михалков и Лебешев, Авербах и Долинин, Тарковский и Юсов
О, если бы рядовой зритель мог хотя бы представить, как тяжело режиссеру найти своего оператора. Ведь оператор должен не просто понимать постановщика, он обязан буквально видеть его глазами.
Какие сцены и приемы в фильмах Никиты Михалкова придумал Павел Лебешев? На съемках какой картины Ильи Авербаха Дмитрий Долинин едва не получил травму? Что разрушило дуэт Андрея Тарковского и Вадима Юсова? И как работали лучшие тандемы режиссеров и операторов в отечественном кино?
Об этом – в программе "Тайны кино".
Программа: Тайны кино