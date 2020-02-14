"Тайны кино": Жанна Прохоренко

Жанну Прохоренко зрители впервые увидели в фильме Григория Чухрая "Баллада о солдате". Сыграв роль Шуры, студентка второго курса сразу стала звездой. Успешный дебют открыл этой актрисе двери в большое кино. Впереди Жанну Прохоренко ждали новые интересные роли, премьеры и испытания.

За что Жанну Прохоренко отчислили из школы-студии МХАТ? Какую из своих ролей актриса считала недооцененной? Почему мелодрама "Приезжая" не принесла Прохоренко заслуженную славу? По какой причине звезда "Баллады о солдате" перестала играть главные роли? И какие испытания выпали на долю актрисы после успешного дебюта?

Об этом – в программе "Тайны кино".