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"Тайны кино": Жанна Прохоренко

"Тайны кино": Жанна Прохоренко

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Жанну Прохоренко зрители впервые увидели в фильме Григория Чухрая "Баллада о солдате". Сыграв роль Шуры, студентка второго курса сразу стала звездой. Успешный дебют открыл этой актрисе двери в большое кино. Впереди Жанну Прохоренко ждали новые интересные роли, премьеры и испытания.

За что Жанну Прохоренко отчислили из школы-студии МХАТ? Какую из своих ролей актриса считала недооцененной? Почему мелодрама "Приезжая" не принесла Прохоренко заслуженную славу? По какой причине звезда "Баллады о солдате" перестала играть главные роли? И какие испытания выпали на долю актрисы после успешного дебюта?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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