"Тайны кино": Владимир Басов

Творческая биография Владимира Басова сложилась удивительно. Многие поклонники его творчества до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос: какой талант в нем проявился больше – актера или режиссера? Владимир Павлович, действительно, был знаковым режиссером своего времени. Но, называя это имя, мы сразу вспоминаем его персонажей. Настолько велика сила актерского обаяния и таланта Владимира Басова.

Кто из приятелей режиссера открыл ему путь в актерскую профессию? Какая работа принесла Владимиру Павловичу всесоюзную славу? И зачем в перерывах между съемками своих фильмов режиссер Басов снимался как актер в чужих картинах?

Об этом – в программе "Тайны кино".