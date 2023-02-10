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"Тайны кино": Владимир Басов

"Тайны кино": Владимир Басов

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Творческая биография Владимира Басова сложилась удивительно. Многие поклонники его творчества до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос: какой талант в нем проявился больше – актера или режиссера? Владимир Павлович, действительно, был знаковым режиссером своего времени. Но, называя это имя, мы сразу вспоминаем его персонажей. Настолько велика сила актерского обаяния и таланта Владимира Басова.

Кто из приятелей режиссера открыл ему путь в актерскую профессию? Какая работа принесла Владимиру Павловичу всесоюзную славу? И зачем в перерывах между съемками своих фильмов режиссер Басов снимался как актер в чужих картинах?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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