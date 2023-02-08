"Тайны кино": Александра Яковлева

Короткую жизнь Александры Яковлевой можно назвать чудом, актриса всегда была благодарна своей судьбе, которая подарила ей столько волшебства. Волшебства, которое началось с доброй феи – любимой бабушки. Именно бабушка увидела в маленькой Саше прирожденную артистку и с самого раннего детства готовила девочку к этой непростой, но такой интересной профессии.

Ее старания не пропали даром. С первого своего появления на экране в картине режиссера Митты "Экипаж" юная Александра Яковлева влюбила в себя всю страну. Однако это вовсе не значит, что дальнейший путь актрисы был усыпан розами. За все свои роли ей приходилось бороться. Но всякий раз она выигрывала эту борьбу.

Что же помогало Александре Яковлевой всегда выходить победительницей? Кем была Яковлева не по должности, а по сути – ведьмой или доброй волшебницей? Какое тайное знание актриса приобрела во время съемок картины "Чародеи"? Почему она едва не провалила пробы в фильме "Человек с бульвара Капуцинов"? Какую роль в жизни Александры Евгеньевны сыграл спектакль театра Сатиры "Горе от ума"? И о чем она мечтала в конце жизни?

Об этом – в программе "Тайны кино".