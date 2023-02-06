"Тайны кино": "Мэри Поппинс, до свидания", "Сказка странствий", "Обыкновенное чудо"

В Советском Союзе любили снимать сказки. Причем далеко не всегда детские сказки были на экранах – поклонников взрослых сказок было много и среди зрителей, и среди кинематографистов.

Как мюзикл "Мэри Попинс, до свидания", предназначенный для взрослой аудитории, превратился в любимый семейный фильм? Сколько серий было в первоначальном сценарии "Сказки странствий"? Кого в роли хозяина трактира в "Обыкновенном чуде" видел Марк Захаров? И чем советских режиссеров привлекал сказочный жанр?

Об этом – в программе "Тайны кино".