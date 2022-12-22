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Культура

"Тайны кино": "Приходите завтра", "Москва слезам не верит", "Карнавал"

"Тайны кино": "Приходите завтра", "Москва слезам не верит", "Карнавал"

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Успешная профессиональная карьера далась Евгению Ташкову, Владимиру Меньшову и Татьяне Лиозновой нелегко. Но не только это объединяет замечательных режиссеров: все они сняли самые популярные советские фильмы о покорении Москвы. И каждый вложил в свою картину немало личного опыта.

С кого Евгений Ташков писал образ Фроси Бурлаковой? Какими профессиями овладел Владимир Меньшов, прежде чем стать постановщиком? Что общего было в биографии Татьяны Лиозновой и героини "Карнавала" Нины Соломатиной? И какой личный опыт режиссеров лежит в основе картин о покорении Москвы?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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