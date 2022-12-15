04:40Культура
"Тайны кино": Сергей Мартинсон, Василий Меркурьев, Павел Кадочников
Одна из старейших киностудий страны "Ленфильм" открыла советскому кинематографу немало великих актеров. Однако не каждому из них суждено было стать легендой.
Что сподвигло Павла Кадочникова податься в режиссеры? Почему Василий Меркурьев воспитывал восьмерых детей? Какую роль Сергей Мартинсон трижды играл за свою карьеру? И как "Ленфильм" дал старт популярности легендарных актеров?
Об этом – в программе "Тайны кино".
Программа: Тайны кино