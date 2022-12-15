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Культура

"Тайны кино": Сергей Мартинсон, Василий Меркурьев, Павел Кадочников

"Тайны кино": Сергей Мартинсон, Василий Меркурьев, Павел Кадочников

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Одна из старейших киностудий страны "Ленфильм" открыла советскому кинематографу немало великих актеров. Однако не каждому из них суждено было стать легендой.

Что сподвигло Павла Кадочникова податься в режиссеры? Почему Василий Меркурьев воспитывал восьмерых детей? Какую роль Сергей Мартинсон трижды играл за свою карьеру? И как "Ленфильм" дал старт популярности легендарных актеров?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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