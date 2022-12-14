Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:50

Культура

"Тайны кино": Светлана Дружинина, Наталья Бондарчук, Елена Цыплакова

"Тайны кино": Светлана Дружинина, Наталья Бондарчук, Елена Цыплакова

Сериал "Королевство" покажут на большом экране

"Ночная смена": новый скандал из-за сериала "Гарри и Меган" и свадьба Джигана

Кадетский бал состоялся в Гостином дворе

Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" от 200 рублей

The City: премьера комедии "Непослушник 2"

Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" по специальным тарифам

Большой театр запустил продажу билетов на спектакли по спецтарифам по 200 рублей

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по спецтарифам

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по трем спецтарифам

Светлана Дружинина, Наталья Бондарчук, Елена Цыплакова – талантливые, прекрасные, знаменитые артистки, каждая из которых была востребована у режиссеров. Их обожали зрители. Однако в какой-то момент своей профессиональной жизни они решили изменить судьбу и стать режиссерами.

С какими сложностями столкнулась Елена Цыплакова на съемках дебютного фильма? С кем из близких было сложнее всего работать Наталье Бондарчук? Почему Светлана Дружинина перестала сниматься в кино? И зачем известные и состоявшиеся актрисы решили уйти в режиссуру? Новые истории – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика