"Тайны кино": Светлана Дружинина, Наталья Бондарчук, Елена Цыплакова

Светлана Дружинина, Наталья Бондарчук, Елена Цыплакова – талантливые, прекрасные, знаменитые артистки, каждая из которых была востребована у режиссеров. Их обожали зрители. Однако в какой-то момент своей профессиональной жизни они решили изменить судьбу и стать режиссерами.

С какими сложностями столкнулась Елена Цыплакова на съемках дебютного фильма? С кем из близких было сложнее всего работать Наталье Бондарчук? Почему Светлана Дружинина перестала сниматься в кино? И зачем известные и состоявшиеся актрисы решили уйти в режиссуру? Новые истории – в программе "Тайны кино".