"Тайны кино": "Формула любви", "Убить дракона", "Криминальный талант"

Путь в профессию для Александры Захаровой не был простым и легким. Несмотря на высокое положение отца, актриса сама прокладывала дорогу в театр и кино. Как и все студенты, училась, сдавала экзамены, играла в массовке, работала без отдыха, радуясь любой предложенной роли.

Почему кинодебют Александры Захаровой в фильме отца остался незамеченным? Зачем Марк Захаров сократил один из самых ярких эпизодов с участием дочери в картине "Формула любви"? Какая сыгранная актрисой роль до глубины души поразила Марка Анатольевича? И как родившаяся в театральной семье девушка много лет доказывала свое право быть артисткой? Об этом – в программе "Тайны кино".