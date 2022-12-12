Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:50

Культура

"Тайны кино": "Формула любви", "Убить дракона", "Криминальный талант"

"Тайны кино": "Формула любви", "Убить дракона", "Криминальный талант"

Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в прокат на текущей неделе

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Очередь образовалась возле Большого театра из-за дополнительных продаж на "Щелкунчика"

Большой театр открыл дополнительные продажи билетов на "Щелкунчик"

"Раскрывая тайны звёзд": Виктор Перевалов

Большой театр открыл дополнительные продажи билетов на "Щелкунчика"

"В главной роли": Ирина Мирошниченко

"Актуальный репортаж": киносервисы начали убирать иностранную музыку из фильмов

"Откройте, Давид": Евгений Князев

Путь в профессию для Александры Захаровой не был простым и легким. Несмотря на высокое положение отца, актриса сама прокладывала дорогу в театр и кино. Как и все студенты, училась, сдавала экзамены, играла в массовке, работала без отдыха, радуясь любой предложенной роли.

Почему кинодебют Александры Захаровой в фильме отца остался незамеченным? Зачем Марк Захаров сократил один из самых ярких эпизодов с участием дочери в картине "Формула любви"? Какая сыгранная актрисой роль до глубины души поразила Марка Анатольевича? И как родившаяся в театральной семье девушка много лет доказывала свое право быть артисткой? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика