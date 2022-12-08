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Культура

"Тайны кино": Михаил Швейцер

"Тайны кино": Михаил Швейцер

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Многочисленные воспоминания о Михаиле Швейцере пестрят эпитетами "великий", "неподражаемый", "уникальный". Современники говорят, что в жизни режиссер всегда вел себя скромно. Михаил Абрамович действительно был таким – скромным гением золотой эпохи советского кино. А прежде чем купаться в лучах заслуженной славы, ему пришлось пережить несколько драматических моментов своей режиссерской биографии, когда от одного неверного шага буквально зависела его судьба.

За что Михаила Швейцера уволили с киностудии "Мосфильм"? Почему фильм "Тугой узел" называли "антисоветской вылазкой"? Какие недостатки критики нашли в революционной картине "Мичман Панин"? И почему Михаил Швейцер запретил себе снимать фильмы на современные темы и занялся экранизацией известных произведений русской литературы?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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