"Тайны кино": Сергей Михалков

Когда слышится имя Сергея Владимировича Михалкова, то почти всегда невольно улыбаешься, потому что оно неразрывно связано с детством, самой счастливой порой жизни: с первыми открытиями, первыми буквами, словами, стихами.

Для миллионов советских ребятишек "Дядя Степа", придуманный когда-то Сергеем Михалковым, был первым и главным примером для подражания. А кем же был сам поэт для своих зрителей, читателей, поклонников, приятелей?

За что его любили и ругали? И чего до сих пор многие не могут простить? О каких своих поступках Сергей Владимирович сожалел в течение многих лет? Что заставило юную Викторию Токареву обмануть поэта? Как Михалков-старший спас Николая Бурляева от тюрьмы? И почему его боялись все начальники Советского Союза? Об этом – в программе "Тайны кино".