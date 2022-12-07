"Тайны кино": "Старая, старая сказка"

В 1968 году сценарист Юлий Дунский попал в больницу с тяжелой астмой. Его друг Валерий Фрид дневал и ночевал в палате – подносил кислородные подушки и общался с врачами. А в перерывах между приступами болезни приятели писали сказку. Старую-старую сказку, которая превратилась в фильм.

Почему Олег Даль не хотел сниматься вместе с Мариной Нееловой? Какой ультиматум предъявила худсовету режиссер картины? Откуда драматурги Юлий Дунский и Валерий Фрид взяли тексты для диалогов короля и солдата? И почему знаменитые артисты с удовольствием снимались в сказках Надежды Кошеверовой?

Об этом – в программе "Тайны кино".