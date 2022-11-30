"Тайны кино": "Предчувствие любви"

Каждому из нас в детстве читали сказки, но мало кто перечитывает их ради удовольствия. В начале 80-х режиссер Тофик Шахвердиев решил исправить эту несправедливость и снять киносказку, но для взрослых. Роль сказочного принца – в лице рядового инженера-изобретателя – исполнил один из любимых актеров советского кино Александр Абдулов. А возлюбленную главного героя сыграла супруга артиста – красавица Ирина Алферова.

Зачем гримеры пытались сделать ее менее привлекательной? Какие сцены из "Предчувствия любви" так и не увидели свет? В чем авторам фильма удалось предугадать будущее? И как снималась философская сказка для взрослых?

Об этом – в программе "Тайны кино".