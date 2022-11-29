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Культура

"Тайны кино": "Соломенная шляпка", "Сватовство гусара", "Ах, водевиль, водевиль"

"Тайны кино": "Соломенная шляпка", "Сватовство гусара", "Ах, водевиль, водевиль"

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Советские режиссеры редко переносили на экран водевили. Уж они-то знали, что снимать музыкальные комедии вовсе не так уж просто.

Почему создатель ленты "Ах, водевиль, водевиль" отказался работать на "Мосфильме"? На какого живца "ловил" актеров для "Соломенной шляпки" Леонид Квинихидзе? За что киночиновники хотели убрать Михаила Боярского из "Сватовства гусара"? И как легковесные водевили спасали серьезную репутацию своих режиссеров?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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