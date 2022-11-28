"Тайны кино": "Большая перемена", "Однажды двадцать лет спустя", "Выйти замуж за капитана"

Виктор Проскурин снялся в 137 фильмах. Были среди них и комедии, и драмы, и мелодрамы, и экранизации классики, и боевики – свой незаурядный талант артист мог проявить буквально в любом жанре. Актерские данные Проскурина удивляли и восхищали многих, вот только сотрудничать с ним, особенно повторно, соглашались единицы.

Как и где состоялась первая встреча Виктора Проскурина с миром кино? Какую роль в судьбе будущего артиста сыграли валенки? За что режиссеры любили и ненавидели этого актера? И почему в его биографии не так много главных ролей? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Тайны кино".