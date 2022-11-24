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Культура

"Тайны кино": "Угрюм-река"

"Тайны кино": "Угрюм-река"

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В 1968 году на телевидении состоялась премьера четырехсерийного фильма "Угрюм-река". Он рассказывал о нарождающемся русском капитализме и заметно отличался от других советских кинокартин. На экране бушевали страсти: предательство, убийство и, конечно, любовь. Зрители смотрели этот сериал, как зачарованные. И мало кто тогда загадывался, что фильм снят на маленькой киностудии за очень скромные деньги.

Почему Госкино не соглашалось на постановку "Угрюм-реки"? Что мешало режиссеру Ярополку Лапшину пригласить кинозвезд? Как в картину попал Шурик – Александр Демьяненко? Где снимали на самом деле сибирскую природу? И как за небольшой бюджет съемочной группе удалось создать шедевр, который приковал к экрану зрителей всей страны?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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