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Культура

"Тайны кино": "По семейным обстоятельствам", "Покровские ворота", "Карнавал"

"Тайны кино": "По семейным обстоятельствам", "Покровские ворота", "Карнавал"

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Начиная с 1950-х годов квартирный вопрос был для советских граждан по-настоящему насущным. Многие жили в коммуналках, общежитиях, малосемейках и домах барачного типа, так что получение собственного отдельного жилья было для них заветной мечтой. Конечно, жилищные проблемы – как весьма существенная часть жизни – находили свое отражение и в кино.

Кто из известных артистов провел свое детство в коммуналках? Как фиктивный развод помог Михаилу Боярскому с жильем? Благодаря кому драматург Аркадий Инин смог купить свою первую квартиру? И как решали свой квартирный вопрос советские актеры и герои любимых фильмов?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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