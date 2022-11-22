"Тайны кино": "По семейным обстоятельствам", "Покровские ворота", "Карнавал"

Начиная с 1950-х годов квартирный вопрос был для советских граждан по-настоящему насущным. Многие жили в коммуналках, общежитиях, малосемейках и домах барачного типа, так что получение собственного отдельного жилья было для них заветной мечтой. Конечно, жилищные проблемы – как весьма существенная часть жизни – находили свое отражение и в кино.

Кто из известных артистов провел свое детство в коммуналках? Как фиктивный развод помог Михаилу Боярскому с жильем? Благодаря кому драматург Аркадий Инин смог купить свою первую квартиру? И как решали свой квартирный вопрос советские актеры и герои любимых фильмов?

Об этом – в программе "Тайны кино".