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Культура

"Тайны кино": Марлен Хуциев

"Тайны кино": Марлен Хуциев

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Марлен Хуциев прожил в кино трудную жизнь: его не понимали, критиковали, запрещали. Выдержать это было нелегко. Но в любых обстоятельствах режиссер продолжал работать без оглядки на чужие, часто несправедливые мнения.

Почему рабочий из "Весны на Заречной улице" показался критикам персонажем, не типичным для советского кино? Кто называл "Заставу Ильича" эстетским фильмом и зачем картине сменили название? За что драму "Июльский дождь" выпустили ограниченным прокатом? И на какие жертвы приходилось идти Марлену Хуциеву, защищая свои произведения? Об этом – в программе "Тайны кино".

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