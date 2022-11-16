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Культура

"Тайны кино": Леонид Куравлев, Олег Янковский, Евгений Киндинов

"Тайны кино": Леонид Куравлев, Олег Янковский, Евгений Киндинов

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Леонид Куравлев и его Афоня, Олег Янковский и его Игорь Брагин из фильма "Влюблен по собственному желанию", Евгений Киндинов и его красавчик Женя из фильма "Вас ожидает гражданка Никанорова" – эти образы бабников так полюбились зрителям, что многие считали: актеры, блистательно сыгравшие ловеласов, в жизни мало чем отличаются от своих персонажей.

Из-за чего Георгий Данелия чуть не снял Леонида Куравлева с роли Афони? В каком фильме жену героя Олега Янковского сыграла настоящая жена актера? Почему Евгений Киндинов был так рад стать циничным женолюбом Женей? И какими в жизни были артисты, так блестяще сыгравшие бабников? Об этом – в программе "Тайны кино".

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