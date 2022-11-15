"Тайны кино": "Мистер Икс", "Летучая мышь", "Принцесса цирка", "Свадьба в Малиновке"

Перебравшись с театральной сцены на экран, оперетта прочно обосновалась в советском кино. В этом жанре были созданы картины "Мистер Икс", "Свадьба в Малиновке", "Принцесса Цирка", "Летучая мышь".

Почему же советские зрители с таким удовольствием смотрели эти, казалось бы, легкомысленные истории? Чем привлекали их зажигательные канканы и взлетающие до самых высоких нот арии? Кто из советских певцов сыграл самого загадочного персонажа оперетты в картине "Мистер Икс"?

Почему "Свадьба в Малиновке" побила рекорды проката? Как Яну Фриду удалось стать классиком кинооперетты? Где Светлана Дружинина нашла нового Мистера Икса для картины "Принцесса цирка"? И в чем секрет любви советских зрителей к фильмам-опереттам? Об этом – в программе "Тайны кино".