"Тайны кино": Эраст Гарин

Ученик и последователь великого Мейерхольда, мастер эксцентрики и любимый король отечественного кино. Все эти звания по праву принадлежат актеру Эрасту Гарину.

Королей в кино Гарин играл трижды: в "Золушке" его герой был милым и наивным, в "Каине XVIII" – кровожадным и деспотичным, а в фильме "Обыкновенное чудо" – сумасбродным и простодушным. Дважды голосом Эраста Гарина говорили монархи из мультфильмов. И каждый из этих правителей покорял зрителей с первого взгляда.

Почему Эраста Гарина чуть не выгнали посреди съемок фильма "Золушка"? За что критиковали его работу в картине "Обыкновенное чудо"? Какая травма перевернула жизнь артиста? И как Эраст Гарин стал любимым королем отечественного кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".