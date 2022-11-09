"Тайны кино": лучшие роли Тамары Макаровой

Осенью 1946 года в Каннах проходило грандиозное мероприятие – первый международный кинофестиваль. Представители 21 страны привезли во французский город свои лучшие фильмы. Советский Союз демонстрировал картину Александра Птушко "Каменный цветок".

Сказочная кинолента получила приз жюри за лучшее цветовое решение. Не осталась без внимания и исполнительница роли Хозяйки Медной горы Тамара Макарова, которую публика в восхищении называла советской Гретой Гарбо. И если для иностранной аудитории актриса стала настоящим открытием, то на родине ее знали давно и просто обожали.

Кто из режиссеров открыл Тамаре Макаровой дорогу в кино? Какая картина принесла актрисе первый успех? Какую роль она сыграла в судьбе Сергея Герасимова? И как танцовщица с Лиговки стала королевой советского экрана?

Об этом – в программе "Тайны кино".