Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:15

Культура

"Тайны кино": "Проверка на дорогах"

"Тайны кино": "Проверка на дорогах"

"Тайны нашей эстрады": "А кто я есть?". Любовь и борьба Льва Ошанина

Премьера детективного сериала "Переговорщик" состоялась в Сети

"Ночная смена": танцы Бритни Спирс и новая деятельность Playboy

"Звезды советского экрана": Борис Андреев и Петр Алейников

The City: кинопремьеры на стримингах на этой неделе

"Тайны кино": киноляпы

"Тайны нашей эстрады": "А у нас во дворе". Странная судьба многосерийной песни

В Сети состоится премьера российского сериала "Онлайф"

На Красной площади открыли музей, посвященный параду 1941 года

"Проверка на дорогах" – дебютный фильм режиссера Алексея Германа. Фильм с драматической, даже трагической судьбой. Фильм, который и сегодня вызывает слезы на глазах. Каким же человеком надо быть, чтобы снять такую пронизывающую до глубины души картину!

Кто помог Алексею Герману в его становлении? С кем у режиссера завязался первый серьезный спор? Какие "следы" Андрея Тарковского можно найти в дебютной картине Германа? Почему он не утвердил на роль Локоткова Евгения Евтигнеева? В чем Алексей Юрьевич так и не смог признаться Константину Симонову?

Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика