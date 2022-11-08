"Тайны кино": "Проверка на дорогах"

"Проверка на дорогах" – дебютный фильм режиссера Алексея Германа. Фильм с драматической, даже трагической судьбой. Фильм, который и сегодня вызывает слезы на глазах. Каким же человеком надо быть, чтобы снять такую пронизывающую до глубины души картину!

Кто помог Алексею Герману в его становлении? С кем у режиссера завязался первый серьезный спор? Какие "следы" Андрея Тарковского можно найти в дебютной картине Германа? Почему он не утвердил на роль Локоткова Евгения Евтигнеева? В чем Алексей Юрьевич так и не смог признаться Константину Симонову?

Об этом – в программе "Тайны кино".