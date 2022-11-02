"Тайны кино": "Простая история"

"Простая история" была для советского кино не совсем обычным фильмом, потому что главная роль писалась специально под актрису. Расчет себя оправдал – получился яркий бенефис Нонны Мордюковой. Она любила "Простую историю", называла ее своей "кровной" кинокартиной, близкой, как родная сестра.

Почему характер главной героини "Простой истории" оказался знаком Нонне Мордюковой? Какую личную драму актриса пережила в период съемок? Кто придумал самую знаменитую реплику фильма? И за что Нонна Викторовна выделяла эту работу среди других своих кинокартин?

Об этом – в программе "Тайны кино".