"Тайны кино": "В огне брода нет", "Начало", "Васса"

Однажды в интервью Глеб Панфилов сказал: "Я делаю только то, что меня волнует. Надеюсь, это может взволновать и зрителя. Все, все очень просто". Этот режиссер и впрямь никогда не вступал в пространные рассуждения о своем кино, а просто его делал, делает и живет им.

Где работал Панфилов до того, как решил заняться кино? Кто из известных актеров познакомил его с Инной Чуриковой? Какая картина Глеба Анатольевича легла на полку на несколько лет? И как режиссеру удается снимать сложное кино простым языком? Об этом – в программе "Тайны кино".