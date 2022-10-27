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"Тайны кино": Готлиб Ронинсон

"Тайны кино": Готлиб Ронинсон

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Главных ролей в кино Готлиб Михайлович Ронинсон не сыграл. Хотя мечтал о них всю жизнь. Он видел себя Гамлетом или королем Лиром. Однако судьба определила этому артисту другой путь – играть маленького человека в эпизодах.

Почему Готлиб Ронинсон по-настоящему заявил о себе в кино только в пятьдесят лет? Кто из советских режиссеров любил работать с этим артистом? Зачем Владимир Высоцкий посвятил Ронинсону стихи? И что помешало актеру исполнить мечту и сыграть трагическую роль? Почему этот комический артист мечтал играть трагические роли?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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