"Тайны кино": "Родня", "Покровские ворота", "По главной улице с оркестром"

Олег Меньшиков стремительно ворвался в отечественный кинематограф в образе романтичного и неунывающего оптимиста Костика и прошел огромный творческий путь, став одним из самых востребованных артистов. На его счету 38 ролей в самых разных жанрах – комедиях, мелодрамах, драмах, исторических фильмах и даже фантастике.

Какой режиссер называл себя крестным отцом и крестной матерью Олега Меньшикова? Кто из гардемаринов говорит голосом артиста? Какой фильм после "Покровских ворот" сам Олег Евгеньевич считает переломным в своей карьере? И как ему удалось не остаться актером одной роли?

Об этом – в программе "Тайны кино".