"Тайны кино": "Летучая мышь", "Место встречи изменить нельзя", "Миллион в брачной корзине"

В 1978 году Ян Фрид работал над экранизацией оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь". Он подобрал уже всех актеров, кроме Адели. На роль веселой и талантливой служанки претендует множество популярных исполнительниц. Но в итоге режиссер останавливается на малоизвестной Ларисе Удовиченко, которая смогла найти ключ к образу героини.

Чья подсказка помогла молодой актрисе получить роль? Кого она отказалась играть в картине "Место встречи изменить нельзя"? Кто из режиссеров потребовал от артистки поправиться на семь килограммов? И что помогало Ларисе Ивановне добиваться своих звездных ролей?

Об этом – в программе "Тайны кино".