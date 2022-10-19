Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:45

Культура

"Тайны кино": "Летучая мышь", "Место встречи изменить нельзя", "Миллион в брачной корзине"

"Тайны кино": "Летучая мышь", "Место встречи изменить нельзя", "Миллион в брачной корзине"

"Тайны нашей эстрады": "Бывает все, сынок". Как песня о Волге искала свой голос

Кинокритики посоветовали посмотреть сериал "Периферийные устройства"

"Ночная смена": день рождения Эминема и новые постеры сериала "Корона"

Старт продаж билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре начнется 22 октября

Новости часа: принят закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

"The City": россиянам рассказали о кинопремьерах на этой неделе

Москвичам рассказали об истории Китая

Книжный союз попросил проверить русскую классику на отрицание семейных ценностей

"Звезды советского экрана": Владимир Заманский

В 1978 году Ян Фрид работал над экранизацией оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь". Он подобрал уже всех актеров, кроме Адели. На роль веселой и талантливой служанки претендует множество популярных исполнительниц. Но в итоге режиссер останавливается на малоизвестной Ларисе Удовиченко, которая смогла найти ключ к образу героини.

Чья подсказка помогла молодой актрисе получить роль? Кого она отказалась играть в картине "Место встречи изменить нельзя"? Кто из режиссеров потребовал от артистки поправиться на семь килограммов? И что помогало Ларисе Ивановне добиваться своих звездных ролей?

Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика