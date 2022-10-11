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Культура

"Тайны кино": Андрей Тарковский

"Тайны кино": Андрей Тарковский

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Андрей Тарковский давно стало легендой. Его знают даже те, кто никогда не видел его фильмов. У юных студентов ВГИКа его фамилия до сих пор вызывает внутренний трепет.

Год за годом, поколение за поколением начинающие кинематографисты разбирают фильмы Андрея Арсеньевича на атомы. Но разгадать его загадку до сих пор никому не удалось. Он по-прежнему остается единственным и неповторимым.

В чем же была уникальность Андрея Тарковского? Какую свою привычку передал режиссер главным героям киноленты "Андрей Рублев"? Что привлекло Андрея Арсеньевича в романе Станислава Лема "Солярис"? Почему польский писатель не принял картину гениального режиссера? Что послужило причиной конфликта Андрея Тарковского и Георгия Рерберга? Об этом – в программе "Тайны кино".

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