"Тайны кино": Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Владимир Трошин, Леонид Серебренников

Многим советским артистам эстрады посчастливилось попасть в кино. Для кого-то это была давняя мечта, а для кого-то – творческий эксперимент. Однако бросить все и сменить профессию решались единицы. Кто-то не захотел, а кому-то просто не повезло.

Почему Эдита Пьеха отказалась сниматься в пикантной любовной сцене, а Людмила Сенчина согласилась? Кто посоветовал Леониду Серебренникову подумать об эстрадном поприще? Зачем певец Леонид Трошин брался даже за небольшие роли в фильмах? И кто из популярных советских исполнителей оставил эстраду ради кино? Об этом – в программе "Тайны кино".